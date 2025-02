LA CURIOSITÁ. CASERTA è la città che mangia più Nutella in Italia

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

La città più golosa di tutte

CASERTA – Nel 2024, l’Italia ha raggiunto un traguardo sorprendente nel consumo di Nutella, con oltre 1 milione di prodotti consegnati tramite la piattaforma di consegne Glovo. Questo dato rappresenta ben il 37% del consumo globale di Nutella attraverso il servizio, confermando l’amore degli italiani per il celebre prodotto spalmabile. Tra le città italiane, Caserta si distingue come la più golosa, registrando un incredibile incremento del +229% degli ordini rispetto all’anno precedente. Questo aumento riflette non solo la passione dei casertani per la Nutella, ma anche una crescente tendenza a utilizzare i servizi di consegna a domicilio per soddisfare i propri desideri gastronomici. L’analisi di Glovo offre uno spunto interessante sulle abitudini alimentari degli italiani e su come la tecnologia stia cambiando il modo di fare acquisti, rendendo più facile e veloce l’accesso ai cibi più amati.