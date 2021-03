La Dda non molla: ecco quando si discuterà il ricorso per ottenere l’arresto per l’ingegnere Sandro Diana, Pezzella, Iorio & Co.

La Dda non molla: ecco quando si discuterĂ il ricorso per ottenere l’arresto per l’ingegnere Sandro Diana, Pezzella, Iorio & Co. 5 Marzo 2021 - 21:02

CASAL DI PRINCIPE/CASERTA – Lavori illegali alla Provincia di Caserta. Lo scorso anno fu chiesto il carcere per tutti gli imprenditori coinvolti ma il gip concesse i domiciliari, ora il pm della Dda di Napoli Maurizio Giordano ha fatto appello per chiedere l’arresto per Alessandro Diana di Casal Di Principe, Raffaele Pezzella di Caserta, Tullio Iorio di Villa di Briano e Vincenzo Ferri di Frignano. Nel collegio difensivo gli avvocati Nando Letizia, Claudio Sgambato, Alessandro Diana. Fissata l’udienza per il 17 marzo.