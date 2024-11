La Dea Bendata bacia il casertano: doppietta in paese

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 3,9 milioni di euro, per un totale di oltre 1,1 miliardi da inizio anno.

CANCELLO ED ARNONE – Protagonista dell’ultima estrazione del Lotto, come riporta Agipronews, è Cancello ed Arnone dove si segnala una doppietta con vincite da 23.750 e 11.875 euro, entrambe con tre ambi e un terno sulla ruota di Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 3,9 milioni di euro, per un totale di oltre 1,1 miliardi da inizio anno.