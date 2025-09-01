La Dea Bendata bacia il casertano. Terno secco, vinti 22mila euro

1 Settembre 2025 - 10:26

ORTA DI ATELLA – La Dea Bendata bacia il casertano: la vincita è stata registrata alla ricevitoria di via Toscanini dove un fortunato giocatore ha potuto fare festa grazie a un terno secco 14-23-71 centrato sulla ruota di Napoli.

La fortuna non si è fermata al Lotto: anche il 10eLotto – sottolinea Agimeg – ha premiato la Campania. Ad Aversa, in via Belvedere, un giocatore ha centrato un “8” nella modalità frequente, vincendo 5.000 euro con una giocata da 5 euro.

In totale, le vincite realizzate in regione superano i 55.000 euro, confermando la Campania tra le aree più fortunate d’Italia.

