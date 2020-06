LA DEA BENDATA BACIA LA CAMPANIA: vinti 46mila euro al Lotto in tutto il territorio. ECCO DOVE

REGIONALE – Campania protagonista dell’ultimo concorso del Lotto: la vincita più alta, da 18.500 euro, è stata realizzata ad Ercolano, in provincia di Napoli, ma si festeggia anche a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, con 9.750 euro. A Giugliano in Campania (NA), è stato centrato un terno secco sulla ruota di Napoli – grazie ai numeri 12-20-80 sulla ruota di Napoli – da 9.000 euro, mentre il terno secco 11-12-80, sempre su Napoli, ha premiato un altro cittadino partenopeo con altri 9.000 euro. In totale, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito in Campania oltre 46mila euro.