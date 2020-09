La Dea Bendata si ferma in una tabaccheria del casertano: centrato un terno al Lotto da oltre 60mila euro

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) – Vinti 63 mila e 250 euro al Lotto. Una bellissima notizia ha rallegrato il paese. Un fortunato giocatore nella giornata di sabato ha vinto questa cifra con un terno sulla ruota nazionale. Ad annunciare la lieta notizia i titolari della fortunata ricevitoria, la “Tabaccheria Valente” di Casal di Principe che scrivono: “Che bella domenica!Abbiamo appena ricevuto la notizia che nel concorso del Lotto di ieri (sabato 26/09/2020) è stato realizzato nella nostra ricevitoria un terno da 63250€!Complimenti al fortunato vincitore da tutti noi !” L’anno scorso sempre in questa tabaccheria un giocatore vince 1 Milione di euro al Million Day. In paese è festa grande per questa notizia positiva.”