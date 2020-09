LA DENUNCIA. Estrema lentezza nel processare i tamponi all’ospedale di MARCIANISE: “Ragazzi e famiglie chiusi in quarantena senza risposte”

MARCIANISE – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice:

Voglio porre alla vostra attenzione la lentezza con cui vengono processati i tamponi presso il dipartimento di medicina di laboratorio dell’ospedale di Marcianise, dove vengono esaminati i tamponi fatti nel casertano. Ci sono tempi di attesa lunghissimi che impediscono alle persone che vengono sottoposte di ricominciare a vivere, se l’esito è chiaramente negativo.

Ci sono ragazzi a Caserta con le loro famiglie sequestrati in casa dai primi giorni di agosto che aspettano i risultati successivi al primo positivo, per poter continuare a vivere e a uscire, certo se si sono negativizzati. Ma i risultati arrivano dopo 4/5 giorni, non è ammissibile una cosa del genere. Ci sono ragazzi e famiglie chiusi in quarantena senza risposte. Questo è un grido disperato, di decine di famiglie che devono essere assistite e alle quali deve essere data la priorità. Se è possibile dare rilievo a questo disservizio ve ne sarei grata. Cordialità.