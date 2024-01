LA DENUNCIA. Trovano i propri loculi occupati da defunti estranei: caos al cimitero di CASERTA

Una vicenda, quella segnalata dalla Cisas di Caserta – di cui pubblichiamo, di seguito, la nota integrale – che merita un approfondimento. Ce ne occuperemo nuovamente nei prossimi giorni

CASERTA – Alcuni cittadini lamentano un disordine organizzativo all’interno del cimitero di Caserta. Hanno grosse difficoltà nel trovare i loculi di loro proprietà, che sembrerebbero spariti od anche occupati da defunti estranei, come segnalato ai delegati locali della Cisas.

Il personale in servizio nel cimitero non sempre sarebbe in grado di dare spiegazioni ai proprietari interessati, perché non vi sarebbe rubrica aggiornata dei vari proprietari di cappelle o di singoli loculi, cosa che avverrebbe anche in altri Comuni della provincia.

La Segreteria cittadina della Cisas chiede che sia aggiornato il catasto cimiteriale per evitare equivoci e difficoltà ai familiari dei defunti.