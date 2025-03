LA DOMENICA DI DON GALEONE…

2 marzo 2025 ✶ VIII Domenica tempo ordinario (C)

Un cieco non può guidare un altro cieco! (Lc 6, 39)

* Il Vangelo di questa domenica ci presenta un dittico, con all’interno due scene: a) un cieco che guida un altro cieco; b) un albero buono che dà necessariamente frutti buoni; le immagini sono volutamente esasperate, secondo lo stile semita; a unire i due quadri del dittico c’è una parola-cerniera: “ipocrita”, termine di origine greca che significa: colui che recita in teatro una parte che non corrisponde alla vita, per cui veste da re ma è un miserabile. Le parole del Signore, a differenza di quelle dei rabbini del suo tempo, non vogliono offrirci un quadro completo di precetti o di divieti, ma un’indicazione, una tensione: “Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”. A volte si presentano in forma paradossale, proprio perché non sono connessi con l’osservanza della Legge, ma sono la risposta dell’uomo alla chiamata di Dio.

* “Ogni albero si riconosce dal suo frutto”. Il Vangelo ci dà una lezione di prudenza: per giudicare un uomo, un movimento, una dottrina … non lasciamoci ingannare dalle dichiarazioni, dalle parole. Aspettiamo le opere, i frutti. Alcune pagine di Voltaire o di Marx hanno fatto più bene di tante prediche insulse. Questo criterio sarà di maggiore utilità se lo applichiamo non solo agli altri, ma anche a noi: produciamo frutti buoni? Anche noi diciamo: “Signore, Signore!” ma il pericolo di ogni religione sta proprio qui: compiere dei gesti, dei riti, delle pratiche senza cambiare dentro. Le preghiere, i sacramenti, il culto … sono eccellenti se, uscendo di chiesa, ci abilitano a chiedere perdono, a riconciliarci con il nemico, a offrire un aiuto prima negato. Noi infatti riceviamo l’amore di Dio per comunicarlo! Chi si comunica con il corpus Christi, si comunica con il Christus totus!