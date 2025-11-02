LA DOMENICA DI DON GALEONE…

Domenica 2 novembre 2025 ✶ Commemorazione dei Defunti

I DEFUNTI: quelli della stanza accanto!

a) Ante-nati… Nati… Post-nati

La vicinanza fra la festa dei santi e la commemorazione dei defunti ci ricorda la verità misteriosa della vita eterna; la fede è un tentativo di guardare oltre il muro d’ombra, dietro l’angolo. La visita al cimitero sottolinea questa nostra radicale ignoranza: «Ignoramus et ignorabimus!». Meditare sul limite ontologico della nostra vita è acquistare la sapienza del cuore. Se noi annulliamo questo limite, una stoltezza autosufficiente entra nella nostra vita, miti e idolatrie copriranno il vuoto delle nostre azioni. Accettare questo limite è entrare in una «docta ignorantia», che ci mette in comunione con i santi e con i defunti. Celebrare i santi o ricordare i defunti allora non è un semplice atto di venerazione per gli antenati, ma entrare in rapporto con le forze della vita. Che significa? Quando veniamo al mondo, riceviamo dagli «ante-nati» un complesso di forze interiori, di energie vitali, che riassumono una lunga storia.

b) A noi i «nati» è affidato il compito di preparare un mondo migliore per i «post-nati». Il nostro presente è solo un risvolto momentaneo di una realtà vitale molto più complessa, che ci avvolge, che si svilupperà nel futuro in forme a noi ignote. Siamo legati a realtà più complesse delle apparenze. Ricordare i defunti è ricordare il nostro passato come fonte della vita e della fede. Venerare i santi è riconoscere la tensione al futuro: invocarli non è piegarli alla nostra volontà, ma riconoscere la nostra dipendenza dal soprannaturale. Sappiamo che il nostro presente può preparare e anticipare il futuro, nel bene come nel male. Pregare i santi e venerare i defunti significa ricordare gli ante-nati e consegnare ai post-nati un mondo migliore. Siamo sulla terra per arredare il nostro cielo! Siamo nel tempo per meritare un pezzo di eternità!