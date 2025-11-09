LA DOMENICA DI DON GALEONE…

Domenica 9 novembre 2025 – Dedicazione Basilica Lateranense

La Chiesa: luogo di preghiera!

1) Quella di oggi è una festa del Figlio di Dio che si è fatto uomo e ha messo la sua tenda tra noi. La Chiesa ricorda oggi l’anniversario della Dedicazione della Basilica Lateranense, avvenuta il 9 novembre del 324, con papa Silvestro I. Onorando questa cattedrale del Papa, festeg- giamo la Chiesa che “presiede nell’amore” (Ignazio di Antiochia), sotto la guida del Papa, fondamento visibile della Chiesa universale.

2) Gesù, insegnando nel Tempio, dice che “Noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14,23), e san Paolo scrive ai cristiani di Corinto: “Non sapete che voi siete Tempio di Dio?” (1 Cor 3,16). A che titolo, allora, noi cristiani diamo tanta importanza alla chiesa, se ognuno di noi può adorare il Padre “in spirito e verità” nel proprio cuore? Perché quest’obbligo di recarci in chiesa ogni domenica? La risposta è che Gesù non ci salva separatamente gli uni dagli altri, egli è venuto a formarsi un popolo, una comunità di persone, in comunione con lui e tra di loro. Di questa realtà universale e invisibile, l’edificio sacro è segno particolare e visibile.

3) Il nome“ecclesia”(daἐκκλησία,collegato a καλέω, che significa”chiamo,invito”),viene proprio da questo fatto: dall’essere il luogo dove si riuniscono i “chiamati” da Dio in Gesù. La chiesa è il luogo privilegiato dell’incontro con Dio, soprattutto perché è il luogo dove risuona la Parola di Gesù e dove si celebra il suo memoriale che è l’eucaristia. L’edificio ecclesiale è il luogo privilegiato in cui poter fare anche oggi l’esperienza del sacro. Quante persone hanno incontrato Dio semplicemente entrando un giorno in una chiesa! Una di queste è il poeta Paul Claudel che ritrovò la fede, entrando una sera, mentre si celebravano i vespri, nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi: “Tutta la fede della Chiesa – disse egli più tardi – entrò in quel momento dentro di me!”. Per questo è necessario preservare, o restituire, alle nostre chiese il clima di silenzio, di rispetto e di compostezza che si addice loro. Quello che Gesù diceva del Tempio di Gerusalemme vale ancor più per i templi cristiani: “La mia casa è casa di preghiera!”.

4) La chiesa profanata dai ricchi …

Gesù un giorno era salito al tempio di Gerusalemme. Tutti i suoi nemici erano raccolti nel sacro recinto. L’antica arca dei nomadi, tirata da buoi, era diventata una bianca cittadella di marmi e di ori: magazzini per le offerte, casseforti per i depositi, piazze per il commercio, fiere per le liturgie, colonnati per i pettegolezzi sacro-politici… Ma non era più un luogo di preghiera! Altre volte Gesù era salito al tempio; questa volta non vi entrò per pregare ma per punire. Trovò davanti a sé non un santuario ma un mercato. Il suo furore, bello e terribile, cessò quando ebbe termine quella liturgia blasfema. Gesù ha rifiutato l’obiezione che quel denaro era in funzione dei sacrifici e del tempio. Negli Atti degli apostoli, leggiamo questo magnifico episodio: sulla porta del tempio, a Gerusalemme, Pietro incontra uno storpio che chiede l’elemosina e gli tende la mano sperando che gli dia qualcosa. E Pietro dice: “Oro e argento non ho. Ti posso dare solo il Signore Gesù” (At 3,6). Ecco l’unica missione della Chiesa: non dare denari e onori ma solo Gesù!

5) … è consacrata dai poveri!