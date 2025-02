LA DOMENICA DI DON GALEONE…la rubrica religiosa del salesiano Don Franco entra nel suo settimo anno di vita

16 febbraio 2025 ✶ Sesta Domenica del TO (C)

Beati i poveri! Guai a voi, ricchi! (Lc 6, 17)

L a domenica “delle beatitudini”. Da questa domenica, la chiesa ci fa leggere il discorso del “piano”, nel quale Luca presenta la nuova legge, la vita morale del cristiano. Dobbiamo ringraziare il Signore per avere detto queste parole, che hanno segnato un salto di qualità nel patrimonio genetico dell’umanità. In Matteo, il discorso della “montagna” comprende otto beati; in Luca, il discorso del “piano” comprende quattro beati e quattro guai. Buone notizie per i poveri, e avvisi di reato per i ricchi! Gesù annuncia un capovolgimento, un rovesciamento di valori. Lo aveva già fatto prima sua madre: “Ha rovesciato i potenti, ha innalzato gli umili”.

P er ottenere il dio-denaro, l’uomo è capace di macchiarsi delle colpe più terribili: “Quid non mortalia pectora cogis, auri sacra fames?” (Eneide III,56), lamenta Virgilio a proposito dell’infelice Polidoro. Il ricco è un infelice, almeno per tre motivi: ✣ non riesce ad andare oltre l’orizzonte dei beni materiali, cura solo il proprio interesse, ma non sa quali sono i veri interessi; ✣è un uomo prigioniero, congelato nella propria solitudine dorata, non serve i poveri ma si serve dei poveri; ✣ infine, si lascia sequestrare il cuore dai beni e non dal Bene; le ricchezze diventano il suo dio, il suo vitello d’oro, la sua mucca pazza.

L a povertà è un male, una condizione ingiusta da eliminare; Gesù non dice di amare la povertà, ma di amare i poveri. L’ideale non è la povertà ma sempre e solo l’amore: condividere, trasformare le cose in sacramento di fraternità, eliminare la separazione tra Paesi dell’opulenza e Paesi della miseria.