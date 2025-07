LA FINANZA IN COMUNE. Blitz per le carte sul sistema dei soldi per le multe dell’ex consigliere Graziano Di Gianni 12 Luglio 2025 - 09:30

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20 CAPUA – Blitz della Guardia di Finanza negli uffici comunali di Piazza dei Giudici, a Capua. I militari hanno acquisito documentazione relativa all’inchiesta che coinvolge l’ex consigliere comunale di maggioranza Graziano Angelo Di Gianni. Di Gianni ha rassegnato le dimissioni dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia. Secondo quanto emerso, è indagato per peculato e truffa aggravata e reiterata. Il primo reato – attribuito a chi esercita funzioni pubbliche – riguarderebbe la gestione dei pagamenti delle sanzioni amministrative effettuati presso l’esercizio commerciale di sua gestione. Al centro dell’indagine ci sarebbero presunte irregolarità nella rendicontazione di queste somme: dagli inquirenti si ipotizza che gli incassi delle multe non siano stati versati regolarmente alla tesoreria comunale, nonostante il rilascio di ricevute. Non è ancora chiaro se si tratti di documenti contraffatti o formalmente corretti ma non seguiti da effettive rimesse contabili. Restano da chiarire anche i contorni dell’accusa di truffa. Di Gianni, al momento, è indagato e gode della presunzione d’innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.