SANTA MARIA CAPUA VETERE – In Santa Maria Capua Vetere, i carabinieri della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà per detenzione abusiva di armi un 40enne del posto. L’uomo, in atto ristretto in regime di detenzione domiciliare, a seguito di perquisizione presso la sua abitazione è stato trovato in possesso di una pistola lanciarazzi cal. 22 che gli è stata sequestrata. L’arma, priva di munizioni, era occultata all’interno del cassetto di un comò nel soggiorno.