LA FOTO. 44enne a bordo di una mega Suzuki. Ma la moto era rubata e lui non ha la patente

SESSA AURUNCA – Era senza patente e in sella a una moto rubata il 44enne denunciato dai carabinieri della Stazione di Sessa Aurunca per ricettazione. L’uomo, di origini cubane ma residente a Napoli, che non ha mai conseguito la licenza di guida, è stato fermato dai militari dell’Arma mentre percorreva, in sella a una Suzuki Burgman, la SS. Domiziana in località “borgo centore”.

La moto, espletati gli accertamenti, è stata restituita al 57enne proprietario che ne aveva denunciato il furto il 07 ottobre u.s. in Salerno Mercatello.