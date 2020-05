LA FOTO. Agguato di camorra sotto il diluvio, ammazzato il fratello del boss “Stagnaro”

Un omicidio legato alla criminalità alle porte della nostra provincia

ACERRA – Un uomo di 55 anni e’ stato ucciso ad Acerra in via Gennaro Calzolaio, non distante dal duomo della città nel primo pomeriggio di oggi. Vittima dell’agguato eseguito in scooter dai sicari è Pasquale Tortora, fratello di Domenico, ras di una cosca camorristica locale. Il 55enne si trovava nei pressi della propria abitazione quando e’ stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco. Sono in corso indagini dei carabinieri, non si sa se qualcuno abbia visto quanto accaduto.