ORTA DI ATELLA (red.cro.) – Amara sorpresa questa mattina per un cittadino di Orta di Atella. Nella notte tra martedì e mercoledì, alla sua Fiat Pandasono state portate via le ruote. L’auto parcheggiata in pieno centro, precisamente in via Gandhi, è stata ritrovata poggiata su dei mattoni. Non è l’unico caso che si regista in città. Rabbia da parte dei residenti e numerose le denunce presentate alle forze dell’ordine che già da tempo si muovono sulle tracce dei malviventi.