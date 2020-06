LA FOTO. AVERSA. I resti di un cadavere fuori dai loculi in una cappella del cimitero

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – In queste ore in città è esplosa una polemica molto accesa a seguito delle macabre immagini di una cappella dove vi è un loculo dal quale, come si vede in foto, escono ossa e resti umani, almeno così pare, andrebbero analizzati per la conferma ufficiale, abbandonati tra i rifiuti e sotto gli occhi di tutti. Un atto di grave incuria e negligenza, oltre che irrispettoso verso un defunto e i suoi congiunti. La chiesetta in questione si chiama “Cappella Della Morte” e si trova al cimitero di Aversa.

Un valente giovane cittadino ha segnalato anche alle istituzioni tale scempio. In una società civile come la nostra questi fatti non dovrebbero accadere, al momento è solo uno scaricabarile di responsabilità tra chi si occupa del cimitero, la custodia della cappella e la ditta responsabile per tali operazioni speciali cimiteriali.