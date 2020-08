LA FOTO. BAIA DOMIZIA. Albero si spezza e crolla in strada tra i passanti

BAIA DOMIZIA (red.cro.) – L’impressione è che in questo caso la fortuna abbia voluto aiutare le persone che, in quel momento, stavano transitando su via dell’Erica, nella località balneare di Baia Domizia. Perché un grosso albero è crollato improvvisamente oggi, lunedì, tra la paura generale di chi si trovava in zona.

Il cedimento dell’arbusto potrebbe essere legato ai forti venti che hanno colpito Baia Domizia nella scorse ore, ma è ancora presto per poter confermare queste ipotesi. fatto sta che si è rischiato davvero grosso in una di quelle zone che sono il fulcro del turismo di questa località.