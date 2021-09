LA FOTO. Blitz dei carabinieri. Preso con quasi un chilo di droga: ARRESTATO 46ENNE

CARINOLA – I carabinieri della Stazione di Carinola, in quel centro, nei pressi della strada provinciale per Mondragone, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di S.F. cl. 1975, residente a Marano di Napoli (NA).

I militari dell’Arma, atteso il fare sospetto dell’uomo lo hanno sottoposto a perquisizione personale, rinvenendo nella sua disponibilità grammi 273 circa di hashish, suddiviso in 3 panetti.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori grammi 197 circa di hashish, suddivisi in 2 panetti e grammi 412 circa di marijuana, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE), a disposizione della competente autorità giudiziaria.