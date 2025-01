LA FOTO. Camion in fiamme in un cantiere: camionista salvo in extremis

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri

PIETRAVAIRANO – Tir in fiamme a Pietravairano. E’ quanto accaduto questa mattina in un cantiere della zona dove un mezzo pesante della Eurostar, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso fuoco

L’autista, miracolosamente illeso, ha cercato di spegnere le fiamme con mezzi di fortuna. Non riuscendoci ha allertato i vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Teano e i carabinieri della stazione di Vairano Patenora