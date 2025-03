LA FOTO. CAPUA.  Auto fuori controllo si ribalta e finisce a “testa in giù”: conducente ferito

Per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto

CAPUA – Incidente, questo pomeriggio nei pressi della famosa clinica Villa Fiorita a Capua. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente di un’auto ne ha perso il controllo e la vettura si è ribaltata al centro della carreggiata. Al momento non si conoscono le condizioni del conducente, che è stato subito soccorso dai sanitari del 118, intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente.