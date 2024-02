AGG. Vigile del fuoco ricoverato in ospedale. Casa in fiamme al secondo piano di un condominio

ORTA DI ATELLA – Alla notizia resa nota dal comando dei vigili del fuoco di Caserta, va aggiunta un’integrazione importante. Uno dei pompieri del distaccamento di Marcianise, intervenuti sul posto questa mattina è rimasto intossicato dalla nube di fumo scaturita dall’incendio.

L’uomo è quindi stato aiutato dai colleghi e immediatamente trasferito all’ospedale Moscati di Aversa, dove i medici lo hanno preso in cura. Fortunatamente, possiamo dirvi che le condizioni non sono preoccupanti.

ORTA DI ATELLA – Questa mattina, verso le ore 11:00, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise, è intervenuta in via Clanio nel Comune di Orta di Atella in seguito ad una richiesta di aiuto da parte dei residenti nella zona che vedevano uscire del fumo da un appartamento sito al secondo piano di un palazzo di quattro piani.

Immediatamente giunti sul posto, i Vigili del Fuoco sono entrati dal balcone nell’appartamento, in quel momento senza occupanti, procedendo allo spegnimento dell’incendio che aveva interessato già il salone. Sul posto, a supporto della squadra, è intervenuta anche un’autoscala proveniente dalla sede centrale del Comando.

Grazie all’azione repentina dei Vigili del Fuoco sono stati limitati i danni evitando che le fiamme si propagasse anche alle altre stanze e agli appartamenti vicini.