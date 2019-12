LA FOTO. CASERTA. Botti pericolosi esplosi in strada e alcool venduto ai minorenni. Caos all’aperitivo del 31 dicembre

CASERTA – Sono diverse le segnalazioni che ci sono giunte in questo pomeriggio di San Silvestro, dove si ripete l’ormai consuetudine dell’aperitivo e degli auguri al centro della città di Caserta. Nonostante un’ordinanza che vieta l’utilizzo di fuochi d’artificio, sono stati sparati dei botti anche pericolosi in mezzo alla folla, sia su via Sant’Agostino che nella zona di Piazza Dante, mentre sono dovuti addirittura intervenire i vigili del fuoco a Piazza Vanvitelli.

Oltre a questo, è stato segnalato un altro brutto comportamento che, il 31 dicembre, ma anche il 24, viene portato avanti tra le vie del capoluogo. Sono molti i ragazzi minorenni che hanno potuto acquistare alcool, che è cosa vietata dalla legge. Si spera di non dover raccontare di problemi di salute per questi due ragazzi causati da superalcolici.