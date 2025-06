LA FOTO CASERTA. Chi è del liceo Diaz lo resta per sempre. Dieci prof vanno in pensione. Che festa,con il preside e I colleghi

Tra gli altri, la professoressa Stefania Modestino, che inizia la sua seconda vita. Sarà ancora più dinamica e vulcanica della prima. Il suo impegno culturale, civile e morale continuerà insieme alle persone che la stimano incondizionatamente, a partire dal l’intera famiglia di Casertace

CASERTA – Ultimo giorno di scuola con festa al liceo Armando Diaz di Caserta. Dieci professori vanno in pensione: Stefania Modestino, Cesare Giudicianni, Emma Faraldo, Enzo Majorano, Giuseppe Della Corte, Giuseppe De Vito, Michela Ioime, Orsola Papaccio, Nicoletta Archiapatti e Manuela Vanella.

Una cerimonia semplice, fatta di sorrisi, abbracci e applausi. Tutto il personale, docente e non docente, si è ritrovato per salutare chi chiude un lungo percorso dentro le aule del Diaz. Anni di insegnamento, interrogazioni, consigli di classe. Ma anche di pause caffè, di discussioni, di momenti di complicità tra colleghi.

Ognuno ha lasciato qualcosa. Chi con rigore, chi con ironia, chi con una presenza umana che andava oltre le lezioni. Durante i saluti, qualche voce si è incrinata. Una battuta ha fatto ridere tutti. I colleghi più giovani hanno ascoltato in silenzio. Perché chi se ne va porta con sé l’esperienza, ma lascia anche un’eredità.

Poi un rinfresco. Brindisi, ricordi, una torta con una scritta semplice: “Chi è del Diaz lo è per sempre”.

Parole che raccontano un legame che non si chiude con l’ultimo giorno. Perché il Diaz non è solo un liceo. È una comunità. Una torta che il dirigente scolastico Ing. Luigi Suppa ha voluto tagliare con gli ormai suoi ex docenti, avendo parole di affetto e riconoscimento per ogni uno di loro.