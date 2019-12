LA FOTO CASERTA. Guaina pesantissima si abbatte su un marciapiede di Corso Trieste. Ragazza miracolata racconta la sua avventura nel bar Nippon

CASERTA – (g.g.) Ore 16.40, pochi passi di distanza dall’ingresso del bar Nippon, primo tratto di Corso Trieste. Un rumore sordo e poi frammenti sparsi. Una guaina di quelle pesanti, è precipitata da un palazzo a causa del vento forte. All’interno del bar entra una ragazza molto impaurita, quasi sotto choc: “Ho sentito il rumore fortissimo e mi sono girata di scatto. Quella guaina è caduta a pochi centimetri da me. Se fossi transitata lungo il marciapiede tre secondi prima, mi avrebbe centrata e forse non sarei manco più qui a raccontarlo.”

Stando a ciò che gira sulla rete in questi minuti, l’idea che si afferma è quella di una città, stiamo parlando di Caserta, pericolosamente impreparata rispetto ad eventi meteorologici complicati come quello, sviluppatosi soprattutto nelle ultime 24 ore, con il vento di tramontana molto forte. Attenzione, stiamo parlando di raffiche a 60, 70 all’ora e non di folate a 120 km orari come sono per esempio quelle che si abbattono sulla città di Trieste. Per cui, cose come quelle capitate in Corso Trieste, non dovrebbero accadere.

Ovviamente, in casi come questo si deve fare solamente appello al buon senso dei proprietari di palazzi comunque residenziali e dunque non afflitti dal problema di una eventuale indigenza dei loro proprietari. Ci sono opere di manutezione che dovrebbe essere fatte necessariamente, soprattutto nei centri storici delle città. Ma questo non avviene e del problema ci si ricorda solamente quando qualcuno, magari, ci lascia le penne o si fa male.

L’ufficio tecnico del comune di Caserta? Va bè, che ne parliamo a fare.