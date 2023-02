LA FOTO. CASERTA. MORTO impiccato in un autobus davanti al cimitero. Identificata la salma: è un papà 38enne

È stato sequestrato dalla procura il cadavere dell’uomo

CASERTA – Si chiamava Geremia De Rosa, l’uomo trovato privo di vita, questa mattina, a Caserta, in via Cappuccini. Autista per una ditta di trasporti di Acerra e originario di Arzano, era sposato e aveva una bimba di 8 anni.

L’uomo è stato trovato impiccato a bordo di un bus.

La richiesta di aiuto era stata lanciata, questa mattina, da un passante che stava transitando dinanzi al cimitero.

Il corpo dell’uomo è stato sequestrato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.