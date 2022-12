È successo verso le 19 a pochi metri di distanza dall’ospedale

CASERTA – Incredibile ribaltamento pochi minuti fa in via Tescione, poco distante dall’ospedale di Caserta. Forse qualche bicchiere in più in occasione del pranzo di Natale, fatto sta che un Suv Dodge ha cappottato rimanendo al centro della carreggiata.