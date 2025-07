LA FOTO. CASERTA. Tragedia sfiorata in centro. Auto becca in pieno ciclista. Ma con queste piste ciclabili costate milioni è solo l’inizio

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Ennesimo esempio di come progetti sgangherati, utili a muovere milioni, piuttosto che a creare una vera mobilità alternativa, hanno fatti danni a questa città

CASERTA – Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa nell’area di Via Fratelli Rosselli e Via G.M. Bosco, dove un’automobile ha investito un giovane ciclista. Fortunatamente, il ragazzo non avrebbe riportato ferite gravi, secondo quanto riportato da un testimone oculare.

L’automobile, proveniente da Via Fratelli Rosselli, avrebbe impegnato l’incrocio senza una visuale chiara sulla pista ciclabile, a causa della presenza di alberi e di una progettazione sbagliata concettualmente. Il ciclista non sarebbe stato visibile al conducente fino all’ultimo momento, portando allo scontro.

La dinamica dell’incidente pare evidentemente legata a una criticità dei progetti della pista ciclabile, appalto da milioni di euro che ha mosso tanti soldi verso le imprese che le hanno costruite. Uno di quei piani finanziati con i fondi europei, orchestrati dal duo Carlo Marino e Franco Biondi, uno costretto ad andare via, l’altro sospeso per le conseguenze dell’infiltrazione criminale dell’amministazione di Caserta, con un’evidente carenza di ragione logica sulla messa a terra delle carreggiate dedicate ai ciclisti. Un incrocio che, guardandolo oggettivamente, sembra fatto proprio per provocare incidenti simili.