LA FOTO. CASERTA. Vede i ladri dai vicini di casa, chiama la polizia e sventa il furto

E’ accaduto questa mattina in un appartamento in via G.M Bosco

CASERTA – Il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha sventato un furto in appartamento in via G. M. Bosco, grazie alla segnalazione di una cittadina che, notando movimenti sospetti, ha prontamente allertato le forze dell’ordine. Gli agenti si sono precipitati sul posto, riuscendo a impedire che il colpo andasse a segno.

Il tentato furto si inserisce in un’escalation preoccupante di episodi simili che, nelle ultime settimane, stanno mettendo sotto assedio la città diventata teatro di una vera e propria emergenza sicurezza, con i ladri che approfittano dell’assenza dei proprietari, in questo periodo in vacanza, per colpire abitazioni lasciate incustodite.

