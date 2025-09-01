LA FOTO. CASERTA. Via Mazzini sotto assedio: rissa tra bande, ferito un passante

Indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica e identificare i responsabili

CASERTA – Notte da incubo quella tra sabato e domenica nel centro città. Poco dopo le 3:00 del mattino, due gruppi di giovani stranieri si sono affrontati in via Mazzini, per poi spostarsi in piazza Dante, trasformando le strade in un vero e proprio ring.

Secondo le prime ricostruzioni, i contendenti avrebbero utilizzato arredi urbani e perfino una transenna come armi improprie, dando vita a una scena di violenza inaudita che ha terrorizzato quanti ancora si trattenevano nei locali o passeggiavano in strada.

A pagare le conseguenze del gesto di buon senso è stato un uomo che, nel tentativo di riportare la calma, è rimasto ferito. A soccorrerlo sono stati alcuni commercianti e passanti, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine e richiesto l’intervento del 118.

A rilanciare l’accaduto è stato Maurizio Raimondi, responsabile della comunicazione della Lega, che ha diffuso testimonianze e immagini della violenta rissa, riportando l’attenzione sull’ennesimo episodio di degrado e insicurezza nel cuore della città.