SAN PRISCO – Si è verificato uno schianto pochi minuti fa, all’altezza dell’uscita San Prisco della Variante Anas. Un centauro non si è accorto della presenza di segnali stradali per lavori in corso ed è finito contro il guardrail. Ha riportato ferite lievi. Sul posto polizia e carabinieri. In zona il traffico è andato in tilt.