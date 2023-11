LA FOTO. Clienti della nota pizzeria trovano l’auto con i vetri distrutti

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Questa volta sulla Variante, ad Aversa, le vittime erano in una nota pizzeria normanna a godersi un fine settimana in santa pace.

Raggiungendo la propria vettura, però, hanno fatto l’amara scoperta. In città non se ne può più è un continuo di questi raid, vi è un intento criminale ben preciso, indurre i cittadini a spendere soldi per i finestrini.

Secondo chi vi scrive, bisognerebbe indagare su chi ci guadagna veramente.