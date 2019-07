LA FOTO-DENUNCIA. “Hanno arato il terreno con tutta l’immondizia, poi gli hanno dato fuoco”: disastro ambientale a due passi dall’Hortum Meum

CASERTA – “In via De Cillis, vicino al parco Botteghelle, dove insiste la mia attività HORTUM meum, il proprietario di un terreno adiacente e lasciato in abbandono, oltretutto non recintato, ha avuto la splendida idea di far arare il terreno con tutta l’immondizia che c’era sopra (VEDI FOTO: amianto, materiale plastico, ecc.). Successivamente, dopo mie varie segnalazioni agli enti preposti, rimaste senza risposta, la stessa ditta che aveva effettuato l’aratura ha dato fuoco al terreno e ai rifiuti. Non conosco il proprietario del terreno e ovviamente neanche la ditta, però ho le foto e oggi sono venuti i Vigili del Fuoco a spegnere il fuoco”.