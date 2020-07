LA FOTO-DENUNCIA. Pizzette con scarafaggio incorporato in un forno di S.MARIA C.V.

S.MARIA C.V. – Ci scrive Lorenzo Russo: Ciao donato, poco fa ho comprato delle pizzette da XXXXXXXXX, e ovviamente ho pagato pensando di aver comprato delle semplici pizzette, e non delle pizze condite con degli scarafaggi (Credo sia una blatta). Se vulev mangia i scarrafun m n jev a cin. Volevo far presente questa cosa anche per chi magari compra delle pizzette ai bambini, state attenti.

Grazie Donato

⭕️⭕️⭕️PURTROPPO IL NOME NON LO POSSO FARE, RISCHIEREI UNA DENUNCIA PER DIFFAMAZIONE. BISOGNA STARE ATTENTI OVUNQUE. COMUNQUE A QUANTO PARE QUALCUNO NEI COMMENTI HA FATTO DELLE IPOTESI. 😊 ⭕️⭕️⭕️