LA FOTO. Dimentica di tirare il freno a mano e la sua Fiat Panda “vola” dal parcheggio

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

AVERSA – Un banale gesto di distrazione ha causato un curioso quanto potenzialmente pericoloso incidente nella tarda mattinata di oggi in via Leonardo da Vinci, ad Aversa. Un automobilista, dopo aver parcheggiato la sua Fiat Panda, è sceso dall’auto dimenticando di inserire il freno a mano. La vettura, lasciata in leggera pendenza, ha iniziato lentamente a muoversi da sola, attraversando lo spartitraffico centrale per poi finire nella carreggiata sottostante di via Vito di Jasi, dove fortunatamente non ha colpito altri veicoli o pedoni.

L’episodio è stato ripreso da alcuni passanti, con foto e video rapidamente diventati virali sui social e condivisi su gruppi e chat locali, alimentando ironia ma anche riflessioni sulla sicurezza e l’attenzione alla guida. Non si registrano feriti, ma solo qualche danno al veicolo e un grande spavento per l’automobilista, che ha potuto recuperare la sua auto solo dopo l’intervento di una pattuglia della polizia municipale, accorsa per accertare l’accaduto e ripristinare la viabilitĂ . L’incidente rappresenta un monito per tutti gli automobilisti: anche una piccola disattenzione può avere conseguenze impreviste, soprattutto in aree urbane densamente trafficate.