LA FOTO. Distributori automatici vandalizzati da due giovanissimi per rubare qualche snack

Hanno agito in piano giorno in via Stellato

SAN PRISCO – Vandali, giovanissimi, in azione in pieno giorno. A finire nel mirino di due giovani il distributore di bibite e snack H24 del Centro Segesta in via Stellato a San Prisco.

I due sono stati riprese dalle telecamere dello store mentre per diversi minuti hanno preso a calcini i distributori automatici con l’intento, molto probabilmente, di arraffare qualche snack fermandosi solo quando sono entrati altri clienti riuscendo comunque nel loro intento