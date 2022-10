LA FOTO. Dottoressa dell’ospedale di MARCIANISE derubata due volte in un mese. LADRI ARRESTATI

I due sono stati sorpresi nel parcheggio dell’ospedale di Marcianise, mentre cercavano di rubare un’autovettura Fiat Panda di proprietà di una 30enne

SAN PRISCO – In San Prisco, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per furto aggravato un 27enne domiciliato in Caivano presso un campo rom ed un 61enne di Afragola.

I due sono stati sorpresi nel parcheggio dell’ospedale di Marcianise, mentre cercavano di rubare un’autovettura Fiat Panda di proprietà di una 30enne.

Quando i militari dell’Arma li hanno sorpresi, i due avevano già forzato il nottolino della serratura e manomesso il quadro di accensione della vettura.

Uno dei due, il 23enne, alla vista dei carabinieri ha tentato di fuggire ma è stato prontamente bloccato.

All’esito

della perquisizione, estesa anche all’autovettura Fiat Punto con la quale i malviventi sono giunti sul luogo del tentato furto, sono stati rinvenuti e sequestrati diversi attrezzi atti allo scasso.

L’autovettura, recuperata, è stata restituita alla donna, medico in servizio presso quella struttura sanitaria che da appena due giorni era rientrata in possesso della medesima vettura che le era stata rubata il

Gli arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.