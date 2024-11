LA FOTO. ENORME VORAGINE. La strada si apre sotto ai piedi, decine di famiglie sfollate

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

ORTA DI ATELLA – La voragine che si è aperta tre giorni fa in via Diaz a Orta di Atella rappresenta un serio pericolo per la sicurezza, peggiorando ulteriormente una situazione già grave. Dopo il parziale crollo di un edificio, altre dodici famiglie sono state evacuate, portando il totale degli sfollati a diciassette.

Il sindaco Santillo ha emesso una nuova ordinanza di sgombero, in accordo con i Vigili del Fuoco, e l’area è sotto costante sorveglianza da parte di esperti.

Un sopralluogo dell’ufficio tecnico comunale aveva rilevato gravi problemi strutturali, con l’evacuazione dell’edificio crollato e di quello adiacente.

Gli sfollati sono stati temporaneamente ospitati da parenti o in strutture comunali. La voragine continua ad allargarsi, minacciando altri edifici, e sono necessari ulteriori interventi per prevenire danni maggiori. Le indagini sulle cause del cedimento, sospettando infiltrazioni d’acqua o problemi al sottosuolo, sono ancora in corso.