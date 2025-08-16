LA FOTO. Fiat Panda prende fuoco in strada. Donna in fuga dalle fiamme

Una Fiat Panda ha preso fuoco ieri sera verso le 22.30 in via Fuccia, vicino all’area mercato di Marcianise. La conducente, probabilmente a causa di un guasto, è riuscita a fermarsi appena in tempo prima che le fiamme avvolgessero l’auto.

Il rogo, con fumo nero e fiamme alte, ha allarmato i presenti, portando all’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. La donna, inizialmente scappata per la paura, è tornata sul posto trovando la sua vettura completamente distrutta.