LA FOTO. Giovane trovato senza vita in casa. È morte sospetta

Lo zio è un amico hanno cercato invano di rintracciarlo al telefono

SAN TAMMARO – Era stato al bar fino alle 21, 30, poi era rincasato nella sua fatiscente casa, al 17 di via Domenico Capitelli, a San Tamnaro. Chiamato al telefono da un parente, a quanto pare uno zio, e da un amico, non ha mai risposto.

Di qui l’allarme. Sul posto l’ambulanza del 118 e un’auto dei carabinieri. il giovane, sulla trentina, probabilmente di nazionalità albanese, era riverso a terra, in posizione prona. Il suo corpo già privo di vita. La sua è stata classificata come una morte sospetta. L’ennesima morte, aggiungiamo noi, dell’emarginazione e dell’estrema povertà, come testimonia la foto della casa in cui la vittima viveva in condizioni disagiatissime.