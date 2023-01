LA FOTO. Gomme squartate e auto imbrattata. Raid contro noto professionista di S.MARIA C.V.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sembra figlio di un certo risentimento personale il raid che ha colpito una vettura in via Pierantoni, a Santa Maria Capua Vetere. Infatti, un noto professionista residente in zona ha trovato la propria auto imbrattata con della vernice verde e le gomme sventrate.

L’uomo, ascoltato dagli inquirenti, ha dichiarato di non avere particolari nemici o che ci siano persone che lo abbiano minacciato.

Si spera che le immagini di alcune telecamere presenti in zona possano aiutare le indagini.

La foto è stata pubblicata dal gruppo Facebook Ciò Che Vedo In Città Santa Maria Capua Vetere.