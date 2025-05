LA FOTO. Guerra in strada tra ultras. In 20 contro uno: picchiato nel centro scommesse GoldBet

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

AVERSA Un pomeriggio di sport che si è trasformato in un grave episodio di violenza. È questo il bilancio amaro dello spareggio di semifinale del campionato di Eccellenza, disputato ieri allo stadio Bisceglia tra l’Aversa e il Nola. Un incontro che ha richiamato ben 1700 tifosi aversani e circa 500 sostenitori nolani, molti dei quali identificabili come ultras, travisati e vestiti di nero, con un abbigliamento inequivocabilmente da “trasferta calda”.

Ma la partita è passata presto in secondo piano. I disordini più gravi si sono verificati a diversi metri dallo stadio, nei pressi del bar Portogallo, lungo la direttrice Aversa Nord, al confine con il Comune di Teverola.

Secondo una prima ricostruzione, riportata ieri dal nostro articolo in esclusiva (CLICCA E LEGGI), un pulmino con a bordo un gruppo di tifosi del Nola si è fermato bruscamente nei pressi del locale. Da lì, un nutrito gruppo di ultras sarebbe sceso dal mezzo e avrebbe aggredito le persone presenti nei pressi del bar, dando vita a una vera e propria caccia all’uomo, con sedie e tavolini lanciati in strada.

Una delle scene più gravi si è consumata all’interno di una sala scommesse, dove un ragazzo, probabilmente estraneo ai fatti e alla partita, aveva cercato rifugio. Il giovane è stato raggiunto dai tifosi violenti e colpito ripetutamente con mazze di ferro, calci e pugni, in un pestaggio di gruppo che ha lasciato il segno. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Moscati di Aversa, dove i medici hanno riscontrato una ferita lacerocontusa alla testa e una frattura scomposta della clavicola, con una prognosi di 90 giorni. È fuori pericolo, ma le condizioni restano serie.

Gli aggressori sono poi risaliti sul pulmino e si sono rapidamente allontanati. Poco dopo, l’autobus della squadra del Nola, scortato da carabinieri e polizia, ha percorso la stessa strada per raggiungere la superstrada in direzione Nola-Villa Literno. Ma il peggio non era ancora passato. In corrispondenza di via San Lorenzo, una zona ad alta densità abitativa e popolare, è partita una sassaiola: una pietra ha colpito il lunotto posteriore del pullman, mandandolo in frantumi. La scorta ha immediatamente ordinato al conducente di accelerare, evitando conseguenze peggiori.