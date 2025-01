LA FOTO. Incidente nel Monastero a Teano, suora resta ferita e bloccata. Salvata da un imprenditore di passaggio

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

È stato necessario forzare il portone per soccorrerla. 118 Teano sul posto

TEANO (Elio Zanni) – Comincia proprio male, con un brutto incidente a una monaca, il nuovo anno per l’antico Monastero di Santa Caterina a Teano. A cadere improvvisamente sul pavimento in marmo dell’antico palazzo, a pochi metri dal portone interno che stava per andare ad aprire, è stata l’amata Suor Giovanna, vero e proprio pilastro del complesso claustrale retto, con tanta buona volontà e fede, ma davvero poche religiose.

Non si conoscono ancora bene le reali condizioni della monaca, ma dovrebbe trattarsi, come si augurano tutti, solo e soltanto di traumi alle ginocchia scartando, Dio non voglia – però gli accertamenti sono ancora in corso – la classica e temutissima frattura dell’anca. Si tratta di una persona anziana e il timore dei fedeli e dei frequentatori del Monastero è che la caduta possa aver anche riguardato, come succede spesso in simili circostanze, traumi alle braccia e ai polsi. C’è chi prega per scongiurare il peggio.

Il fatto è accaduto intorno alle 16 di oggi, 13 gennaio 2025. Per le ultime faccende e i compiti cui adempiere in questa parte precisa della giornata (in un monastero è tutto ben cadenzato e programmato) era impegnata suor Cècile che uscendo nell’androne ed a causa del forte vento si è vista chiudere improvvisamente il portoncino alle sue spalle. Sprovvista dell’apposita chiave l’unico modo per rientrare era quello di suonare al citofono e farsi aprire dall’interno. E così è stato. Ha risposto, ovviamente, la povera suor Giovanna cui evidentemente saranno venute meno le forze percorrendo il corridoio interno, fino a rovinare sul pavimento. L’attesa di suor Cècile è durata a lungo, almeno fino a quando, allarmata per il ritardo, ha telefonato alla sorella dalla quale ha appreso di quanto accaduto.

A questo punto si è affacciato un altro grave problema: riuscire ad aprire almeno il portoncino interno. Qui il piccolo colpo di fortuna, in largo Giardino per un’altra commessa e visita a clienti è giunto il mezzo attrezzato della Ditta Elettrocasa – Teano. È stato il titolare della stessa ditta, Americo Balasco, che armatosi dei necessari arnesi è riuscito a scardinare, dopo non poco lavoro e attenzione per non rovinare i marmi e le strutture in legno, il pesante infisso.

Al resto ha provveduto il personale del 118 di Teano che dopo le prime cure mediche portate direttamente sul luogo dell’incidente ha caricato la particolare paziente sulla lettiga che a bordo dell’ambulanza è stata trasportata in ospedale. Tutta la comunità è in ansia per le condizioni di salute di Suor Giovanna, la cui presenza a Teano, tra l’altro rimane elemento fondamentale per la normale prosecuzione delle attività dell’antico e glorioso Monastero.