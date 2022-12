LA FOTO. La “banda dei finestrini” colpisce ancora. ECCO DOVE

Numerose le segnalazioni e le denunce delle vittime

LUSCIANO (Christian e Lidia de Angelis) Rabbia tra i cittadini di Lusciano: la banda dei finestrini colpisce ancora. Lusciano, e non solo, da mesi è stata presa di mira da una banda di ladri specializzata nel rompere i finestrini delle vetture in sosta in cerca di oggetti da rubare. Numerose le segnalazioni e le denunce delle vittime. L’ultimo episodio si è registrato qualche sera fa in una strada del paese dove dei balordi hanno danneggiato un’auto in sosta come si vede dalla foto pubblicata dalla vittima Vincenzo D.C. che scrive: “Esistono ancora persone che rompono i vetri delle auto, forse per cercare di rubare l’auto o forse per dispetto! Ma una cosa è certa, prima o poi il verdetto va emesso a tutti! E di certo io non aspetto il verdetto, cari giovani allo sbaraglio, dovreste essere un po’ più furbi perchè ormai ovunque vai si è osservati!”