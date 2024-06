LA FOTO. La festa di fine anno del liceo Diaz di CASERTA. La premiazioni dei ragazzi vincitori

CASERTA – Una giornata speciale al Diaz: 100 anni portati benissimo!

Giovedì 6 giugno il Diaz ha vissuto

momenti pieni di soddisfazione e di

gioia.

Dopo l’Inno d’Italia eseguito dal Coro,

formato dalle quinte L e M e dalla quarta

S, il Preside Luigi Suppa si è rivolto agli

alunni sottolineando quanto sia

importante l’ appartenenza e ha

evidenziato il significato di aprire la

giornata dedicata agli alunni con l’Inno

di Mameli: “sentirsi parte di un Tutto”

rivivendo in quelle note l’iter eroico dell’Unità d’Italia, il significato del Tricolore e anche il

significato di partecipare a momenti in cui tutto il Diaz è unito a condividere i successi che hanno

caratterizzato quest’anno del Centenario.

Dopo il suo discorso incentrato su appartenenza, condivisione e inclusione, il Preside Suppa ha

ricordato le iniziative che in questi anni hanno fatto da battistrada a progetti a carattere nazionale

come il Polo della Legalità (con Costituzione e cittadinanza e Consapevoli di non discriminare),

l’indirizzo Biomedico, le attività informatiche di robotica e IA, il Cambridge e tutte le innovazioni

tecnologiche che, oggi, vengono suggerite dal Ministero, dall’implementazione dei laboratori alla

realizzazione di dispositivi e impianti sul risparmio energetico, sulla coltivazione idroponica e sui

laboratori virtuali di realtà aumentata. Tutto reso possibile, ha poi evidenziato il Dirigente Suppa,

dall’impegno dei docenti che riescono a motivare le alunne e gli alunni a diventare protagonisti

del

loro percorso formativo.“Una festa tutta nostra”, un momento dedicato ai nostri ragazzi, ai loro innumerevoli successi, unagiornata Diaz cui seguirà, l’anno venturo, una festa più grande. Ma la grandezza, il Preside l’havista nella bravura degli alunni, nella gioia dei loro sorrisi e nella forza degli applausi che hannointerrotto più volte il suo discorso non solo bello, ma intenso ed emozionante.Alla fine il Preside ha ringraziato il suo staff , la vicepreside Tina Pascariello, la prof Luisa Papa, Ilprof Giampaolo Canetti, la prof Mariarosaria Del Vecchio e tutti i docenti che hanno seguito iprogetti e gli alunni.Una menzione particolare ai Gruppi Sportivi, perché quest’anno il Diaz ha vinto ogni competizioneprovinciale attestandosi al primo posto in tutti gli sport e anche nella gara interprovinciale diScacchi…( Primo , secondo e terzo posto al Diaz ) un risultato che nessun liceo italiano puòvantare! Al Dipartimento di Scienze Motorie, diretto dal prof .Salvatore Capuano . e ai prof Abbate,Altieri, Aiello, Forlano, Farina, Frettoloso, Guarriello e Madonna insieme alle parole del PresideLuigi Suppa, l’applauso entusiasta della platea del Diaz.Durante le premiazioni sono stati proiettati, con la regia del prof Martone che ha accompagnatol’evento, i video degli alunni ANTONIO BORRIELLO 4C, LUCA TRAMONTI 4 S e MAROTTANATALIA V E, vincitrice del Premio sulla figura di Armando Diaz.Per i progetti e i PCTO svolti quest’anno , il Preside ha voluto ricordare in particolare : Ricerca esperimentazione: DIEM UNISA ( prof Martone), CNR ( prof E. Abbate e Saviani ),MEDICINA (profGervasio e Quarantotto), MURALES Coloriamo il Diaz ( prof Di Pasqua), PROGETTO‘EXPERIENTIA’ ( prof. Ferraresi), RADIO ARTE ( prof Saviani), Teatro (prof Aversano) TORNEODI SCACCHI ( prof A. Abbate), Progetto e PCTO Legalità ( prof A. Abbate e Modestino)

Al termine, una standing ovation ha salutato il Preside soddisfatto, ma anche emozionato perché le

“persone di scuola” amano, soprattutto, gli alunni e le manifestazioni di affetto che ha ricevuto il

Preside ne sono la più evidente dimostrazione.

Le premiazioni:

SCUOLA FUTURA LABORATORIO SITI UNESCO (prof Di Pasqua)

Annarita Nacca 3E (primo posto GRUPPO DI LAVORO)

SCUOLA FUTURA “BASKET E MEDIA LAB” LABORATORIO DEDICATO ALLE NUOVE

COMPETENZE DELLA COMUNICAZIONE SPORTIVA (prof Forlano)

BORRIELLO ANTONIO 4G,PEPE MARIARITA 4 A,CRISTILLO ROSALIA 4 M,PALMIERO

SIMONE 4 E.

CAMPIONATI DI FISICA (proff Cervera e Di Nocera) i primi classificati alla gara di I livello gli

alunni

LO CACIA RENATO 4 CSS, D’ AGOSTINO ANTONIO 4 B,DE VINCENZI GIANLUCA 5 C.ZOMPA

ANNA 4 B,

PEZZULLO MANUEL 5 C, GIONTI MARILÙ 5 A.

GIOCHI PRISTEM -BOCCONI: GRAZIUSO ALESSIA 5M (prof.IANNUZZI),BOCCARDI

FRANCESCO 4 N

GIULIO VENTRE 3 B,DE GREGORIO ANDREA 1 I

OLIMPIADI DI MATEMATICA (prof.IANNUZZI)

ARNESE ROSSELLA 4 R, PICCIRILLO DOMENICO 3 H,VITALE ASIA 2 CSS,ROTILI PAOLA 1 A

GIOCHI DELLA CHIMICA: PRIMI 6 CLASSIFICATI,COLACINO CHRISTIAN 3 E,MILITANO

MARIA ROSARIA 4 M,ANTONUCCI MARIA VITTORIA 4 M,BARBATO ROSA VITTORIA 4 M,

IOVENE AZZURRA 4 P,POLITO GIULIANA GAIA 4 P

CONCORSO INTERNAZIONALE TSL OXFORD (TRUST FOR SUSTAINABLE LIVING) ( prof

Mone) FINALISTE FERRI LUDOVICA 4 D e PARISE GINEVRA 4 D

PREMIO NAZIONALE DI SCRITTURA: “SCRIPTURA” ( prof BRUNO)MUSEO ARCHEOLOGICO

DI NOLA SEZIONE NARRATIVA STUDENTI: DELL’AQUILA NOEMI 3 L SECONDA

CLASSIFICATA,LA MONICA MAIRA 3 L MENZIONE D’ONORE

RICERCA E SPERIMENTAZIONE (Vanvitelli – Diem – CNR – Medicina)

PERCORSO UMANISTICO – “ALLA RICERCA DELLA SCRITTURA”: ( VANVITELLI) ( prof

Riccio e

Martiniello) CONSEGNA ATTESTATI a 22 alunni

CONCORSO “UN LOGO PER IL DIAZ “, PRIMA CLASSIFICATA: CERRUTO CLAUDIA V CSS

SECONDO CLASSIFICATO ,MONTEFORTE ANTONIO V F, TERZO CLASSIFICATO ex equo

CIURCOVICH FABIO E MANNA FRANCESCA

CONCORSO SULLA FIGURA DI ARMANDO DIAZ

PRIMA CLASSIFICATA MAROTTA NATALIA V E, FIORE ANNACHIARA EX V H, TORONE

CHIARA V A

COMPETIZIONI SPORTIVE SCOLASTICHE

Squadra PALLAVOLO MASCHILE Campioni Provinciali e Secondi al Regionale

Squadra PALLAVILO FEMMINILE Campioni Provinciali

Squadra PALLACANESTRO MASCHILE Campioni Provinciali

Squadra PALLACANESTO FEMMINILE Campioni Provinciali

Squadra TENNIS TAVOLO MASCHILE Campioni Provinciali

Squadra TENNIS TAVOLO FEMMINILE Campioni Provinciali