LA FOTO. Ladri assaltano farmacia, distrutta saracinesca

TEANO (ELIO ZANNI) – Teano, assalto alla Farmacia Rossi (più nota come signora Mascia) sita in Via Gramsci, 8 a Teano.

Ignoti, durante la notte hanno divelto la pesante saracinesca d’ingresso per accedere al locale interno e sicuramente agli scaffali dei medicinali. L’azione dei malviventi è stata invece scoperta da tutti solo stamattina 8 dicembre 2024.

Il raid sia stato perpetrato a pochi passi dall’ingresso della locale stazione dei Carabinieri. Infatti, la caserma retta dal comandante, Salvatore Canelli, è ubicata logisticamente addirittura a vista con il luogo del raid notturno. Questo solo per sottolineare la sfrontatezza degli ormai impavidi malviventi che circolano per Teano senza paura

In partica, almeno agli occhi dell’opinione pubblica, sta passando il messaggio che le gang che imperversano sul territorio sidicino non temono più niente e nessuno.

Fin troppo chiari i possibili intenti della «banda delle farmacie»: impossessarsi di particolari medicinali, oppiacei e sostanze dopanti e solo a margine, se capita il colpo di fortuna, arraffare qualcosa lasciato nella cassa contanti nella giornata lavorativa del sabato.