LA FOTO. Ladri in azione su furgone bianco, scoperti e costretti a fuggire

GRICIGANO D’AVERSA – Tentato furto nella notte in via Beneduce, dove un gruppo di malviventi ha cercato di introdursi in un’abitazione privata. Il colpo, però, è stato sventato grazie alla prontezza dei proprietari di casa, che hanno notato movimenti sospetti e hanno messo in fuga i ladri.

I malviventi erano giunti sul posto a bordo di un furgone bianco, che non è passato inosservato agli occhi attenti dei residenti. Quando i ladri si sono resi conto di essere stati scoperti, hanno abbandonato l’idea del colpo e si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso accertamenti e si stanno analizzando eventuali riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’identità dei responsabili.