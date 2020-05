LA FOTO. MADDALONI. RAID ALLA BPER. In due minuti hanno portati via un bancomat distruggendo il muro

MADDALONI – I carabinieri stanno indagando in queste ore per capire come sia stato messo in atto questa notte il colpo alla filiale della banca Bper di via Capillo, a Maddaloni (CLICCA QUI PER LEGGERE I PRIMI DETTAGLI).

Una banda di malviventi è riuscita a portare via il Bancomat, dopo aver sfondato l’ingresso. Un colpo evidentemente studiato, considerando è stato utilizzato un camion per buttar giù il muro e con l’ausilio di braccio meccanico sono riusciti a portare via il bancomat della filiale. Solo due minuti, questa sarebbe stata la durata del raid dei malviventi, fuggiti immediatamente.