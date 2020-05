LA FOTO. MADDALONI. Si schiantano con l’auto contro un muro, ragazza portata d’urgenza in ospedale

MADDALONI (red.cro.) – Ha colpito in pieno il muro, finendo per rimbalzare con la propria auto, una Fiat Punto, di nuovo nella carreggiata. Una tremenda collisione che ha visto coinvolto un giovane e un’altra ragazza, seduta di fianco a lui. Proprio quest’ultima è colei che ha avuto le conseguenze peggiori dell’urto ed è stata trasportato d’urgenza dal luogo dell’incidente, la strada di collegamento tra Maddaloni e Valle di Maddaloni, all’ospedale più vicino. Ovviamente, in questi minuti, dopo l’intervento dei carabinieri e del 118, il traffico in zona è completamente bloccato.